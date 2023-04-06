AK Parti'den 3 yeni vaat hazırlığı: Gençlere bayram harçlığı

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; her doğan bebek için fon kurulacak. Yeni evleneceklere kredi sağlanacak. Üniversitelilere bayram harçlığı verilecek.

VATANDAŞLIK MAAŞI

Ak Parti'nin seçim beyannamesi için üç önemli vaat gündeme geldi. Birinci teklif, vatandaşlık maaşı. Buna göre "vatandaşlık fonu" kurulması, her doğan bebek için bu fona aylık 100 veya 200 lira tutarında katkı aktarılması, biriken tutarın 18 yaşından itibaren üniversite eğitiminde kullanılması vaadi kabul gördü.

EVLENENLERE ÇEYİZ KREDİSİ

İkinci vaat, yuva kuracaklara yönelik oldu. Kamu bankalarında "aile hesabı" açılarak yeni evlenecek gençlere düşük faizli, 10 yıl vadeli kredi verilmesi gündeme getirildi.

Üçüncü süpriz uygulama ise öğrenciler için. Emekliler gibi üniversitelilere de dini bayramlarda 1.000 lira tutarında bayram harçlığı verilmesi planlanıyor.

