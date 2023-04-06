İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı
İstanbul'da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Nisan 2023 09:44, Son Güncelleme : 06 Nisan 2023 09:45
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ ve El Kaide terör örgütleri ile çatışma bölgeleriyle irtibatlı faaliyet yürüten şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, ülke için tehlike oluşturdukları değerlendirilen "yabancı terörist savaşçı" diye nitelendirilen şüphelilerin yakalanması için 7 ilçede belirlenen 14 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 16 yabancı uyruklu şüpheli emniyete götürüldü.