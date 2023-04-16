5510'a tabi memur istifa ettikten sonra, memurluk ilişkisini devam ettirebilir mi?

Soru : Merhabalar, 14 yıllık devlet memuruyum eşim İngiltere'de çalışmaya başladı. İstifa edip isteğe bağlı sigortalı olabilir miyim olur isem, 5510 sayılı Kanun gereği tüm çalışma süreleri boyunca hangi hizmetlerde daha fazla çalışma var ise bu çalışmaya göre aylık bağlanır bu madde kapsamında 14 yılım memuriyette geçmesinden dolayı kalan 11 yılı isteğe bağlı sigortalı olsam da devlet memurluğundan emekli olur muyum? Emekli maaşımın yüksek olması için kalan 11 yılın primini yüksek mi yatırmalıyım? Yardımlarınız için teşekkür ederim.

Detaylar/Değerlendirmeler:

5510 sayılı Kanun kapsamında göreve başlayan memurlarda çalışmadan emeklilik hizmet süresini tamamlamak sistemi bulunur. Bu uygulamaya ilişkin yasal düzenlemeler, 5510 sayılı Kanun Madde 50, 51, 52 hükümlerinde yer almıştır.

5510 sayılı Kanundaki ifadesi de isteğe bağlı sigortalı olup, bu sistemden yararlanmak isteyen 5510 sayılı Kanuna tabi memur görevinden ayrılıp isteğe bağlı sigortalılık hükümlerinden yararlanır, ANCAK bu yararlanma süresi hizmet olarak MEMUR olarak değil ESNAF statüsünde sayılır.

Özetle, 5510 sayılı Kanuna tabi memurlar, memurluktan ayrıldıktan sonra isteğe bağlı sigortalılık devam ettirilmek istendiğinde, bu sigortalılık durumu 5510 SK/4/b kapsamında hizmet sayılmaktadır. Yani, ESNAF statüsünde hizmet sayılmaktadır. Bu durumda da memur statüsünden emekli olamazlar ve sistemde kaldıkları ve emeklilik şartlarını yerine getirdiklerinde ESNAF statüsünden emekli olabilirler.



5510 a tabi memurlar için isteğe bağlı sigortalılık şartları 5510 sayılı Kanun Madde 50 hükmünde belirtilmiştir, bu hükme göre:

- Türkiye'de ikamet edenler ile Türkiye'de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından;

a) Bu Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak veya sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışmak ya da tam gün çalışmamak,

b) Kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olmak,

c) 18 yaşını doldurmuş bulunmak,

d) İsteğe bağlı sigorta talep dilekçesiyle Kuruma başvuruda bulunmak, şartları aranmaktadır.



5510' a tabi memurlarda ortalama aylık kazanç ve aylık bağlama oranı çarpanı sonucu ödenecek aylık tutar sistemi bulunmaktadır. Bu sistemde memurun tüm çalışma hayatı süresince SGK prime esas kazançları, ortalama aylık kazançları, güncelleme katsayısı vb. gibi bilinmesi gereken verilere ihtiyaç olmakta, bunun ise tarafımızca veya ziyaretçilerimizce bilinmesi mümkün olmadığından (özellikle prime esas kazançları) bu konularda bir hesaplama yapmamız da mümkün olmamaktadır.

Bu nedenle, bu konuda net bir hesaplamayı SGK dan öğrenilmesi gerektiğini tavsiye edebiliriz.



Bu bağlamda sizin için söylenecek durum şöyledir:

5510 a tabi memurlar için isteğe bağlı sigortalılık sistemi bulunur ve bu sistemden yukarıda belirtilen şartlar dahilinde yararlanma imkanınızın olduğunu, bu sistemde kaldığınız sürece de emeklilik hizmet ve yaş şartlarını kazandığınızda esnaf statüsünden emeklilik hakkınızın olacağını değerlendirmekteyiz.

Ayrıca, prime esas kazancın dolayısıyla SGK primlerinin yüksek olması bağlanacak olan aylık tutarını da yükseltebileceğini değerlendirmekteyiz.

Değerlendirmemiz bu şekilde olmakla birlikte sizin yapacağınız işlem, Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat edip yazılı olarak cevap almanız olacaktır.

