AK Parti Çorum İl Başkanı Günay'ı darbeden 5 kişi tutuklandı
AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay'ı darbettikleri iddia edilen 5 kişi tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Nisan 2023 10:42, Son Güncelleme : 06 Nisan 2023 11:19
Murat Günay'ın yağmaya teşebbüs ve darp iddiasıyla suç duyurusunda bulunması üzerine soruşturma başlatan Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırıyı gerçekleştirdikleri iddia edilen Z.O, F.Y, Ü.B, S.E. ve H.T. hakkında yakalama kararı çıkardı.
Polislerce gözaltına alınan 5 zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri Çorum Adliyesi'nde çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Günay, 29 Mart Çarşamba günü saat 23.30 sıralarında otoparktaki aracına doğru giderken Valilik ek bina yanındaki alanda saldırıya uğramış, saldırı anı çevredeki güvenlik kameralarına yansımıştı.