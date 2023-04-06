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TPAO Çanakkale'de petrol arayacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) Çanakkale'de bir saha için petrol arama ruhsatı verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Nisan 2023 10:56, Son Güncelleme : 06 Nisan 2023 10:58
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TPAO Çanakkale'de petrol arayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'ya, Çanakkale il sınırları içerisinde yer alan ve büyüklüğü 42 bin 593 hektarlık saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

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