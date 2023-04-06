ASAL Araştırma, Cumhurbaşkanlığı anket sonuçlarını açıkladı
ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, 26 ilde yaptığı anket çalışmasında vatandaşlara, "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Ankete göre; kararsızlar dağıtıldıktan sonra Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 46.8, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 42.2, Muharrem İnce'nin oy oranı yüzde 8.4 ve Sinan Oğan'ın oy oranı ise yüzde 2.6 oldu.
ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, 25 Mart- 2 Nisan 2023 tarihleri arasında
İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara,
Konya, Antalya, Mersin, Denizli, Burdur, Kırıkkale, Kayseri, Zonguldak, Kastamonu,
Samsun, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Bingöl, Van, Elazığ ve Mardin dahil toplamda
26 ilde 2 bin 147 kişiyle yaptığı anket çalışmasında vatandaşlara, "Bu pazar
Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti.
Nisan ayı Cumhurbaşkanlığı anketinde kararsızlar dağıtıldıktan sonra Cumhur
İttifakının adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 46.8, Millet ittifakının
adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 42.2, Muharrem İnce'nin oy oranı
yüzde 8.4 ve Ata İttifakının adayı Sinan Oğan'ın oy oranı ise yüzde 2.6 çıktı.
BU PAZAR CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ OLSA HANGİ ADAYA OY VERİRSİNİZ? (KARARSIZLAR
DAĞITILDIKTAN SONRA)
Recep Tayyip Erdoğan: %46.8
Kemal Kılıçdaroğlu: %42.2
Muharrem İnce: %8.4
Sinan Oğan: %2.6
SEÇİM İKİNCİ TURA KALIRSA
Araştırmada katılımcılara, "Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalsa ve ikinci
turda yalnız Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu olsa, siz oyunuzu hangisine
verirdiniz?" sorusu da yöneltildi. Kararsızlar, oy vermeyeceğim ve cevap yok
yanıtları oransal olarak dağıtıldığında;
Recep Tayyip Erdoğan:%51.4
Kemal Kılıçdaroğlu:%48.6