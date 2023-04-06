Covid-19 son 5 ayda 844 can aldı

Sağlık Bakanlığı Covid-19 bilgilendirme platformundan alınan bilgilere göre, toplam Covid-19 vaka sayısı 17 milyon 232 bin 66'ya ulaştı. Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı ise 102 bin 174 olarak kayıtlara geçti.

Son 5 aylık sürece bakıldığında ise, vaka sayısı 252 bin 945 oldu. Bu dönemde hayatını kaybedenlerin sayısı 844 oldu.

Buna göre, Kasım 2022'de vaka sayısı 73 bin 574, vefat sayısı 181, Aralık 2022'de vaka sayısı 88 bin 705, vefat sayısı 252, ocak 2023'te vaka sayısı 43 bin 801, vefat sayısı 231, şubat 2023'te vaka sıyısı 15 bin 811, vefat sayısı 95, mart 2023'te ise vaka sayısı 31 bin 54 olurken, 85 kişi hastalığa bağlı olarak hayatını kaybetti.