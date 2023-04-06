Mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısı 1 milyon 376 bine ulaştı

8 Eylül 1999 öncesi avukatlık ve yedek subaylık süresi EYT kapsamına dahil eder mi?

EYT kapsamına, yani yaş şartı aranmadan sadece hizmet şartına bağlı emeklilik kazanımını elde etmede, 8 Eylül 1999 tarihinden önce SGK primleri ödenmiş hizmetler var mı yok mu ona bakılır.