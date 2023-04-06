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Türkiye'nin Önde Gelen Hurda Fiyatları Portalı



Hurdafiyatlari.ist Türkiye'nin önde gelen hurda fiyatları portalıdır Geri dönüşüm endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerin hurda malzemeleri satın alırken kullanabilecekleri en güncel hurda fiyatlarına ulaşmalarını sağlayan bir platformdur Hurdafiyatlari.ist kullanıcı dostu arayüzü ve güncel hurda fiyatları ile dikkat çekmektedir Sitede bulunan hurda fiyatları Türkiye'nin farklı bölgelerindeki en güncel piyasa fiyatlarına göre belirlenmektedir Site demir hurda bakır hurda sarı hurda alüminyum hurda paslanmaz çelik hurda gibi farklı hurda malzemeleri için fiyat vermektedir



Hurdafiyatlari.ist kullanıcıların sadece fiyatları öğrenmekle kalmayıp aynı zamanda hurda malzemelerini satabilecekleri güvenilir bir platformdur Site kullanıcıların malzemelerini listeleyebilecekleri ve potansiyel alıcılarla iletişime geçebilecekleri bir bölüm sunmaktadır



Hurdafiyatlari.ist geri dönüşüm endüstrisindeki işletmelerin en güncel fiyatları takip etmelerine yardımcı olmakla kalmayıp hurda malzemelerinin ekonomiye kazandırılmasına da destek sağlamaktadır Geri dönüştürülebilir malzemelerin atıklarının azaltılmasına ve çevre dostu bir geleceğe katkı sağlamak isteyen herkes bu platformda hurda malzemeleri satın alarak veya satarak bir adım atmış olacaktır



Türkiye'deki geri dönüşüm endüstrisi için önemli bir kaynak ve iletişim platformudur. Güncel hurda fiyatlarına kolayca ulaşabileceğiniz bu platform hem satıcıların hem de alıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. Geri dönüşüm endüstrisi için önemli bir adım olan Hurdafiyatlari.ist'i kullanarak hem çevremize hem de ekonomimize katkı sağlayabiliriz.



Alüminyum Hurda Fiyatı



Türkiye'de alüminyum hurda fiyatları da benzer şekilde dalgalanmaktadır. Üretim maliyetleri ihracat ve ithalat koşulları yerel talep ve arz durumu ham alüminyum fiyatları gibi faktörler Türkiye'deki alüminyum hurda fiyatlarını etkilemektedir.

Hurdafiyatlari.ist gibi platformlar geri dönüşüm endüstrisindeki işletmelerin en güncel alüminyum hurda fiyatlarına ulaşmalarına yardımcı olmaktadır. Bu platformlar alıcılar ve satıcılar arasındaki iletişimi kolaylaştırarak alüminyum hurda fiyatlarındaki değişkenliği en aza indirmeyi amaçlamaktadır.

Alüminyum Hurda Fiyatı



Hurda Alüminyum Fiyatları 37,11?/Kg

Ofset Matbaa Kalıbı 42,50?/Kg

Profil Alüminyum 37,10?/Kg

Alüminyum Talaş 21,18?/Kg

Sert Alüminyum Hurda Fiyatı 26,19?/Kg

