Yunanistan sınırında 3'ü FETÖ mensubu 6 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'dan Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan 5 kişi ile yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 1 kişinin yakalandığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Nisan 2023 15:09, Son Güncelleme : 06 Nisan 2023 15:09
MSB'den yapılan açıklamada, "Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 5 şahıs ile ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 şahıs Edirne'deki hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.