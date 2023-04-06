YÖK-EÜAŞ işbirliğinde üniversitelerin enerji alanında ürettiği 24 proje hayata geçirilecek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) arasında yürütülen işbirliği kapsamında enerji alanında üniversitelerden gelen 102 proje başvurusundan 24'ünün hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar başkanlığında Enerji Akademi İdari Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, YÖK ile EÜAŞ arasında geçen yıl imzalanan Enerji Akademi Programı İş Birliği Protokolü kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi ve üniversitelerden gelen 102 proje başvurusundan 24'ünün hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.

Toplantıda ayrıca, ihtiyaç duyulan yeni teknolojilere yönelik projelerin belirlenmesi için istişarelerde bulunuldu.

Özvar, toplantıda, sanayinin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip, uygulama ve beceri yetkinliği yüksek bireylerin yetiştirilmesinin ve istihdam odaklı politikaların oluşturulmasının önemini vurguladı.

Üniversite-sektör işbirliğinin gerek yerli ve milli teknoloji üretiminde gerekse ülkenin iktisadi kalkınmasında önemli rol üstlendiğine işaret eden Özvar, Türkiye'nin iktisadi kalkınmasında istihdam ve ihracatta önemli paya sahip enerji, maden, petrol gibi alanlarda özellikle kamunun pay sahibi olduğu büyük şirketlerle işbirliği içinde olmayı önemsediklerini belirtti.

AR-GE ve inovasyondan yüksek düzeyde katkı sağlayan ülkelerin, dünya rekabet sıralamasında en üstte yer aldıklarına işaret eden Özvar, bu doğrultuda üniversitelerden AR-GE ve ÜR-GE çalışmalarıyla Türkiye'nin kalkınmasında katma değer oluşturacak, uluslararası rekabet gücünü artıracak ileri teknoloji ürünler geliştirmede pay ve rol sahibi olmalarını beklediklerini ifade etti.

- EÜAŞ, projeleri en yüksek düzeyde destekleyecek

EÜAŞ Genel Müdürü Dr. İzzet Alagöz de üniversitelerle enerji alanında işbirliği içinde bulunmaktan ülke adına mutluluk duyduklarını ifade ederek, "YÖK'ün bu alandaki desteği gerek enerji alandaki projelerin hayata geçmesi gerekse kurumsal beşeri kaynağımızın kapasitesinin güçlenmesi açısından heyecan verici." değerlendirmesinde bulundu.

Alagöz, Türkiye'nin enerji alanındaki çalışmalarına katkı sağlayacak projeleri mümkün olan en yüksek düzeyde destekleyeceklerinin altını çizdi.

- Projeler yerli ve milli teknoloji üretimine katkı sağlayacak

Enerji Akademinin üniversitelerince yapılan proje başvurularının değerlendirildiği toplantıda özgün, rekabetçi, yenilikçi, sürdürülebilir, yerli ve milli teknoloji üretimine katkı sağlayacak projeler belirlendi.

Bu çerçevede hidrolik ve termik santrallerden doğal gaz santrallerine, maden sahalarından otomasyon sistemlerine ve enerji verimliliğine geniş bir alanda projeler hayata geçirilecek. Gazi Üniversitesinden 6, İstanbul Teknik Üniversitesinden 3, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünden 4, Marmara Üniversitesinden 7 ve Orta Doğu Teknik Üniversitesinden 4 projenin bu yıl yürütülmesi uygun bulundu.

Projelere ilişkin başvuru, değerlendirme, izleme süreçlerinin yanı sıra faaliyet, bütçe ve planlanmasına ilişkin tüm detayların değerlendirildiği toplantıda, AR-GE bazlı lisansüstü eğitim programlarıyla enerji alanında beşeri sermayenin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar da ele alındı.

Toplantıya YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Haldun Göktaş, YÖK Yürütme Kurulu üyeleri, Gazi, İstanbul Teknik, Marmara ve Orta Doğu Teknik üniversiteleri ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü rektörleri, EÜAŞ genel müdür yardımcıları ve ilgili daire başkanları katıldı.