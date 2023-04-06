CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, DSP Genel Başkanı Aksakal'ı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı ziyaret etti.

DSP Genel Merkezi'ne beraberindeki heyetle gelen Kılıçdaroğlu'nu, Önder Aksakal karşıladı.

Basına kapalı yapılan ve yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından liderler ortak açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, görüşmede, Türkiye'deki ekonomik durumu ve yapılması gerekenleri tartıştıklarını, demokraside yaşanan olumsuzluklara ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Türkiye'nin büyük ve güçlü bir ülke olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Türkiye bütün sorunlarını kendi öz gücüyle aşabilecek potansiyele sahip olan bir ülke. Dolayısıyla hiç kimsenin karamsarlığa kapılmasına gerek yok. Göreceksiniz 15 Mayıs'ta yeni bir Türkiye'ye uyanacağız hep beraber. Baharı, güzelliği, birlikte olmayı, kucaklaşmayı, huzuru, farklı düşüncelere saygıyı, siyasal partiler arasındaki dayanışmayı ve karşılıklı söylenen önerilerin ne kadar sağlıklı bir ortamda dinlendiğini göreceğiz." diye konuştu.

DSP Genel Başkanı Aksakal da demokrasinin en güzel tarafının siyasi partilerin kendi aralarında diyaloglarını sağlıklı şekilde sürdürebilmesi olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ülkeye, millete ve tüm adaylara hayırlı olmasını dileyen Aksakal, şöyle konuştu:

"14 Mayıs seçimlerini bir önceki seçimlerden ayıran en önemli özellik, küresel emperyalist yapılarla kadim Türk Devleti arasında seçim olmasıdır. Bunu gözden uzak tutmamamız gerekiyor. Cumhuriyetimizin 100 yıllık geçmişiyle hesaplaşma hayalleri kuranlara DSP, Türk milletinin hassasiyetiyle gerekli karşılığı her zaman vermiştir. Bundan sonra da vermeye devam edecektir. Sayın CHP Genel Başkanı'mıza, Cumhurbaşkanı adayımıza çıktığı yolda hayırlı, başarılı sonuçlar elde etmesini temenni ediyorum."

- "Böyle bir olayın olmaması bizim en büyük arzularımızdan"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açıklamaların ardından bir basın mensubunun, CHP İstanbul İl Başkanlığının, "silah sesleri duyulduğu, ateş edildiği" yönündeki ihbarına ilişkin sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Hiç kimse merak etmesin, kimse karamsarlığa kapılmasın, emin olun 15 Mayıs'ta bu ülkeye baharı, huzuru getireceğiz. Bu tür olaylar olmayacak, olayları yaratanlar da süratle yakalanıp yargılanacaklar. Kimse üzülmesin. Biz üzülmüyoruz tabii böyle bir olayın olmaması bizim en büyük arzularımızdan biri. Bu olmayacak bir daha Türkiye'de."