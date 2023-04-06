Altının kilogramı 1 milyon 249 bin 810 liraya geriledi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 238 bin lira, en yüksek 1 milyon 275 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,2 azalışla 1 milyon 249 bin 810 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 672 milyon 662 bin 97,35 lira, işlem miktarı ise 2.934,75 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 763 milyon 919 bin 264,10 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Uğuras Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve NMGlobal Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: