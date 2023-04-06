İzmir'de evinin kapısında başından vurulan kadın öldü
İzmir'in Torbalı ilçesinde bir kadının tartıştığı komşusu tarafından kapının ardından açılan ateşle vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Nisan 2023 19:30, Son Güncelleme : 06 Nisan 2023 20:06
Ertuğrul Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde iddiaya göre aralarında husumet bulunan Hanife Doymuş (56) ile 18 yaşındaki komşusu D.Y arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı.
Evin önünde yaşanan arbede sırasında Doymuş'un bir damacanayı üzerine fırlatarak kapıyı kapatması üzerine D.Y (18), yanındaki tabancayla ateş etti.
Kurşunun kapıyı delerek başına isabet etmesi sonucu Doymuş, olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, şüpheli D.Y'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı D.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.