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Milli Eğitim Bakanı Özer'den, deprem bölgesindeki hayvanlar için mama üreten liseye ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen şehirlerdeki hayvanlar için mama üretimi yapılan İstanbul Sancaktepe Eyüp Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini (MTAL) ziyaret etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Nisan 2023 23:00, Son Güncelleme : 06 Nisan 2023 23:02
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Milli Eğitim Bakanı Özer'den, deprem bölgesindeki hayvanlar için mama üreten liseye ziyaret

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Özer, Sancaktepe Eyüp Sultan MTAL'de kedi ve köpek maması üretim tesisi, kimya teknolojisi alanları ve yiyecek içecek alanı atölyesini ziyaret etti.

Bakan Özer'e gıda atıklarını geri dönüştürerek kedi ve köpekler için mama yaptıklarını anlatan öğrenciler, bu mamaları, sahipsiz kalan ve sokakta yaşayan canlar için deprem bölgesine gönderdiklerini dile getirdi.

Özer, kimya teknolojisi alanında ise dezenfektan ve kolonya üretimini yerinde inceledi. Kovid-19 salgını döneminde ihtiyaç duyulan ürünleri vatandaşlara ulaştıran öğrenciler, bu süreçte de deprem bölgesine yollamak üzere üretim gerçekleştirdi.

Mahmut Özer'in bir sonraki durağı olan gıda üretim atölyesinde ise öğrenciler, ramazan dolayısıyla yaptıkları pideleri, mahalledeki ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını belirtti.

Okul yöneticileri, yıllık cirolarının 6,5 milyon lira olduğunu belirterek, bu ay, üretimlerden öğrencilere 5 bin 750 lira pay verildiğini kaydetti.

Tüm emekleri için öğrenci ve öğretmenlere teşekkür eden Bakan Özer, öğrencilerin müzik odası talebini de yanıtsız bırakmayarak, ilgililere, gerekli olan 1 milyon liralık ödeneğin gönderilmesi talimatını verdi.

Özer atölyelerin ardından öğretmenler odasını da ziyaret etti. Ülkenin zor zamanlarında, öğretmenlerin birlik ve beraberlik için ellerinden geleni yaptığını dile getiren Özer, tüm öğretmenler ile gurur duyduğunu ifade etti.

- "Ücretsiz yemek kapasitesi 1,8 milyondan 5 milyona çıkarıldı"

Ziyarete ilişkin açıklamasında, meslek liselerinin, öğrencilerin yaparak öğrendiği okullar olduğunu belirten Özer, Bakanlığın verdiği desteklerle son yıllarda hem buradaki üretim kapasitesinin hem de fikri mülkiyet kapsamında alınan tescil sayısının arttığını anımsattı.

Bakanlığın, öğrencilere verilen ücretsiz yemek kapasitesini de artırdığına dikkati çeken Özer, "Ücretsiz yemek kapasitesini 1,8 milyondan 5 milyona çıkardık. Mümkün olduğu kadar tüm öğrencilerimize ücretsiz yemek imkanını sunmak, en büyük arzumuz ve bu yolda da adım adım ilerliyoruz." ifadesini kullandı.

- "Ay sonuna kadar 81 ilde meslek liselerimizin içinde hayvan maması üretim tesisleri kuracağız"

Özer, öğrencilere verilen ücretsiz yemeğin, meslek liseleri, öğretmenevleri ve uygulama otellerinde yapıldığını aktardı.

Burada üretilen yemeklerden geriye kalan atıkların değerlendirilmesinin amaçlandığını anlatan Özer, ilk olarak Konya'daki bir meslek lisesinde hayvanlar için mama yapımı amacıyla makine üretildiğini ifade etti.

Bakan Özer, hayvan maması üretim hattının 81 ilde tüm okullarda kurulmasının amaçlandığını vurgulayarak, "Buradaki ilk üretimleri, deprem bölgesindeki hayvanlara il müdürlüklerimiz aracılığıyla ileteceğiz ve bu ayın sonuna kadar 81 ilde hayvan maması üretim tesislerini, meslek liselerimizin içerisinde kuracağız." diye konuştu.

"Meslek liselerimiz ile gurur duyuyoruz" ifadesini kullanan Özer, meslek liselerinin, Kovid-19 sürecinde kara gün dostu olduğunu, deprem zamanında da yemek ve ekmek üretiminden barınma malzemelerine, uyku tulumundan çadırlarda kullanılan sobaya kadar her türlü ihtiyacı karşılamada çok büyük çaba sarf ettiğini hatırlattı.

Üretim kapasitesi arttıkça değişen koşullar altındaki ihtiyaçlara da cevap üretebileceklerini kaydeden Özer, bu durumun, daha çok üreten bir toplum olma yolunda örnek teşkil edeceğini de sözlerine ekledi.

Ziyarete, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün yanı sıra Bakanlık yetkilileri de katıldı.

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