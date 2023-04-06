Kastamonu'da ATV motoru ile üst geçitten düşen yaşlı adam öldü
Kastamonu'nun Araç ilçesinde, kullandığı ATV motoru ile üst geçitten düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Nisan 2023 20:10, Son Güncelleme : 06 Nisan 2023 20:12
Hüseyin Çelik (86) idaresindeki ATV motoru, ilçeye bağlı Balçıkhisar köyü Yeni Ova Mahallesi'nde, yapımı devam eden üst geçitten geçtiği sırada Kastamonu-Karabük kara yoluna düştü.
ATV'nin altında kalan Çelik, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çelik'in cenazesini, Araç Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.