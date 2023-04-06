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MHP'nin aday listesi açıklandı

MHP'nin milletvekili aday listesi açıklandı. Genel Başkan Devlet Bahçeli, Osmaniye'de 1. sıradan aday oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Nisan 2023 22:27, Son Güncelleme : 06 Nisan 2023 23:41
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MHP'nin aday listesi açıklandı

Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) milletvekili seçimleri için açıkladığı aday listesinde, mevcut 48 milletvekilinden 43'ü yeniden yer aldı.

MHP, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için milletvekili aday listesini açıkladı.

Buna göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli memleketi Osmaniye'den 1'inci sıradan aday oldu.

Listede Ankara Birinci Bölge'de 1'inci sırada Mevlüt Karakaya, 2'nci sırada Önder Kahveci ve 3'üncü sırada Eyüp Yıldız aday gösterildi. Ankara İkinci Bölge'de 1'inci sıradaki Sadir Durmaz'ı, Özgür Bayraktar ve Nevin Taşlıçay takip etti. Ankara Üçüncü Bölge'de 1'inci sırada yer alan Yaşar Yıldırım'ı ise Erkan Haberal ve Seçkin Odabaşı izledi.

İstanbul'da listenin ilk 3 sırasında Birinci Bölge'de Edip Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter ve Mehmet Bülent Karataş, İkinci Bölge'de Celal Adan, Cemal Çetin ve Ferhat Çakıroğlu, Üçüncü Bölge'de ise Feti Yıldız, İsmail Faruk Aksu ve Hayati Arkaz bulunuyor.

İzmir'de ilk 3 sırada; Birinci Bölge'den Hasan Kalyoncu, Bahadır Bumin Özarslan ve Cihan Aslan, İkinci Bölge'den ise Tamer Osmanağaoğlu, Abdulkadir Bektaş ve İsmail Obuz aday gösterildi.

- 48 milletvekilinden 43'ü yeniden aday oldu

MHP'nin açıkladığı kesin olmayan milletvekili aday listesine göre mevcut 48 milletvekilinden 43'ü yeniden aday oldu.

MHP'de mevcut milletvekili olup yeniden listede yer alan 43 aday şöyle:

"Devlet Bahçeli, Muharrem Varlı, Ayşe Sibel Ersoy, Mehmet Taytak, Mevlüt Karakaya, Sadir Durmaz, Nevin Taşlıçay, Yaşar Yıldırım, Erkan Haberal, Abdurrahman Başkan, İsmet Büyükataman, Kamil Aydın, Ali Muhittin Taşdoğan, Sermet Atay, Lütfi Kaşıkçı, Olcay Kılavuz, Edip Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter, Mehmet Bülent Karataş, Celal Adan, Cemal Çetin, Feti Yıldız, İsmail Faruk Aksu, Arzu Erdem, Hasan Kalyoncu, Tamer Osmanağaoğlu, İsmail Özdemir, Baki Ersoy, Saffet Sancaklı, Mustafa Kalaycı, Ahmet Erbaş, Mehmet Celal Fendoğlu, Erkan Akçay, Muhammed Levent Bülbül, Ahmet Özyürek, Yücel Bulut, İbrahim Özyavuz, İbrahim Ethem Sadef, Ramazan Kaşlı, Halil Öztürk, Yaşar Karadağ, Ümit Yılmaz ve Hayati Arkaz."

Mevcut milletvekillerinden listede olmayan 5 milletvekili ise şunlar:

"Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Esin Kara, Baki Şimşek, Metin Nurullah Sazak ve Sefer Aycan."

- Aday listesine giren yeni isimler

Listede TRT'nin sevilen dizisi Seksenler dizisinde "Yıldız" karakterini canlandıran Özlem Balcı Muğla 1'inci sıradan, siyaset gündemine ilişkin yorumlarıyla dikkati çeken akademisyen Prof. Dr. İlyas Topsakal ise Samsun 1'inci sırada aday olarak yer aldı.

Daha önce milletvekili olmayan Genel Başkan Yardımcıları Filiz Kılıç Nevşehir birinci, Pelin Yılık ise Çankırı birinci sıradan aday gösterilirken, milletvekilliği için MHP'nin Amasya Belediye Başkanlığı'ndan istifa eden Mehmet Sarı da Amasya birinci sıradan aday oldu.

Liste yarın Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek.

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