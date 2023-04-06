Edirne'de İYİ Parti'den 100 kişi istifa etti

Kaya, burada düzenlenen toplantıda, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne'de son bir haftadır, İYİ Parti'de siyasi kriz yaşandığını söyledi.

Zafer Kaya, İYİ Parti Genel Merkezi tarafından yapılan bir atamayla karşı karşıya olduklarını dile getirdi.

İYİ Parti Genel Merkezi'nce yapılan il başkanı atamasını kabul etmediklerini belirten Kaya, "Bugünden itibaren bütün parti üyeliğinden ve görevlerinden il teşkilatımız olarak ve disiplin kurulu üyeleri olarak istifamızı veriyoruz." ifadesini kullandı.

Şu an 100 kişi istifa ettiklerini, ancak bunun devam edeceğini aktaran Kaya, ilçe başkanlıklarının da istişare yaptıklarını ve alacakları karara göre hareket edeceklerini kaydetti.

Edirne İl Genel Meclisi İYİ Parti Grup Sözcüsü Hüseyin Erbay, Edirne Belediye Meclisinin İYİ Parti'li üyeleri Duygu Şener ve Ergun Dönmez de partilerinden istifa etmişti.