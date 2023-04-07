FETÖ'nün sosyal medya taktikleri deşifre edildi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik soruşturma başlattı. Örgütün, operasyonlarda işlem yapılan şüphelilere hastalık, çocuk durumu, karı-kocanın tutuklanması, ceza fazlalığı ve gözaltındakilere işkence yapıldığı yalanlarını yaymak için sosyal medya birimi kurduğunu ortaya çıkarttı.

SOSYAL MEDYA İMAMI VAR



Başta Twitter ve Instagram üzerinden manipülatif paylaşımlar yapıldığını belirleyen savcılık, örgütsel konuların sosyal medyada çokça paylaşım ve tepki almasının sağlanarak örgütün sürekli gündemde kalmasının amaçlandığını tespit etti. FETÖ'nün güncel yapılanmada görevli militanlarına sahte kullanıcı adlarıyla sosyal medya hesapları oluşturma talimatı verdiği ortaya çıktı. Görevli sosyal medya imamı ise sahte hesapları koordine etmek, konu belirlemek ve paylaşımları takip etmekle görevlendirildi.

KİM BUNLAR?



Örgüt, sosyal medyada kendisini iyi ifade edebilen mensupları ile aynı beceriye sahip yakınlarına da görüntülü yayın yapması talimatı verdi. FETÖ'cülerin çektiği videoları sosyal medya platformlarında paylaşan sosyal medya imamının, paylaşımların daha çok etkileşim alması ve ses getirmesi için siyasetten destek aldığı da ortaya çıkarıldı. Savcılığın tespitlerine göre videoların daha çok tepki toplaması ve daha büyük kitlelere ulaşması amacıyla, FETÖ ile irtibatlı milletvekillerine bu videoların gönderilerek kendi sosyal medya hesaplarından paylaşmalarının sağlandığı iddia etti.