Sahte diplomayla tıp fakültesine kayıt!

Sözcü'den Sultan Uçar'ın haberine göre; SkandaL, Başkent Ankara'da yaşandı. Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Gültekin, 13 Mart 2023 tarihli resmi belgeyle İran uyruklu Yasin Sıyahat'ın kaydını sahte diploma nedeniyle sildiklerini YÖK'e bildirdi.

LİSE OKUMAMIŞ

Rektör Gültekin imzalı resmi yazıda, "Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri MYO İlk ve Acil Yardım Programı'na, 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı Güz Dönemi'nde, Yabancı Öğrenci Statüsü kapsamında kayıt olan Yasin Sıyahat'ın üniversitemize teslim ettiği evrakları inceledik. Sincan MEM'den sahte diplomayla denklik aldığı anlaşıldı" denildi. 2547 sayılı YÖK Kanunu'nun 45-f maddesine aykırı yani ortaöğretim mezunu olmadığı gerekçesiyle de ilişiğinin kesildiği bildirildi.

Öğrenciye lise denklik belgesini, Sincan MEM vermiş. Yurt Dışı Denklik Belgesi'nin; Dışişleri Bakanlığı veya büyükelçilik onayı, öğrenci not dökümü dosyada olmadığı gibi diploması da incelenmemiş. Yine de, "İran İslam Cumhuriyeti'ne bağlı Horasan'daki Allame Lisesi mezunu olup, Türkiye'deki liselerimizi bitiren öğrencilerimize denk eğitim almıştır" diyen Milli Eğitim, 6 Eylül 2022'de, sahte lise diplomasına denklik vermiş.

DENKLİĞİ İPTAL

Öğrenci de bu denklik belgesiyle, Yabancı Öğrenci Statüsü'nde üniversiteye kaydolmuş. Skandal ortaya çıkınca bu kez, Sincan Milli Eğitim Müdürü Hasan Özkan ve Sincan Kaymakamı Cengiz Ünsal , "Lokman Hekim Üniversitesi'nin ilgili yazılarıyla öğrencinin ibraz ettiği belgelerin sahte olduğu öğrenilmiş olup, denklik belgesi iptal edildi" diyerek, 27 Mart 2023 tarihli belge yayınladı. MEB, YÖK ve 81 il, "Denklik iptal edildi" diye uyarıldı.

11 yıl önce yılda 10 doktor gidiyormuş



Türk Tabipleri Birliği verilerine göre; 11 yıl önce 2012'de sadece 10 hekim, 2013'te 27, 2014'te 35, 2015'te 28, 2016'da 50, 2017'de 111, 2018'de 802, 2019'da 1047, 2020'de 931, 2021'de 1405 ve 2022'de 2685 doktor yurt dışına gitmiş.

"İYİ HAL BELGESİ" ALAN 7 BİN 805 DOKTOR GİTTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Varsın, giderlerse gitsinler. Biz de tıp fakültesinden yeni mezun olan doktorlarımızı buralarda istihdam ederiz" demişti. Türkiye'de son 6 yılda 7 bin 805 hekim yurt dışına gitti. 2023 yılının ilk 3 ayında ise 935 hekim daha 'İyi Hal Belgesi' alıp, yurt dışına çıktı.