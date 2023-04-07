Siyasilerden Gazze'yi bombalayan İsrail'e tepki

İsrail, abluka altındaki Gazze'ye hava saldırısı başlattı. Siyasiler, sosyal medya hesaplarından Filistin'e destek, İsrail'e tepki mesajı yayımladı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Her Ramazan ayında olduğu gibi yine İsrail savaş uçakları Gazze'yi bombalıyor. İsrail'in bu insanlık ve hukuk dışı saldırısını şiddetle lanetliyorum. İnsanlığın zulmü yeneceğine olan kesin inancımızla; kazanan adalet ve onurlu Filistin halkı olacaktır. Duamız ve desteğimiz Gazzeli kardeşlerimiz içindir" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İsrail'in Gazze'ye yönelik hukuk ve ahlak dışı saldırılarını lanetliyoruz. İsrail hükümeti günlerdir kasten sürdürdüğü şiddet siyasetine derhal son vermelidir. Filistin halkının yanındayız. Filistinli kardeşlerimize desteğimiz devam edecek. Bu zulüm elbet bitecek"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Filistin'in yanında olduklarını belirttiği mesajında, "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınıyorum. Yerimiz bellidir, Filistin'in yanıdır" ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in insanlık suçu işlediğini vurgulayan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Kuşatma, ambargo ve abluka altındaki Gazze yine bir Ramazan günü İsrail'in devlet terörünün hedefi oluyor, bir avuç mazlum Filistinli, siyonist katiller tarafından bombalanıyor. İslam dünyası başta olmak üzere uluslararası camia bu insanlık suçuna sadece seyirci kalıyor. Yeter! Kınamanın ötesinde Terör devleti İsrail derhal durdurulmalıdır" dedi.