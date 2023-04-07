MHP aday listesi YSK'ya teslim edildi
MHP heyeti, 14 Mayıs seçimlerine girecek adayların bulunduğu listeyi Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 07 Nisan 2023 10:34, Son Güncelleme : 07 Nisan 2023 10:43
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, YSK'da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"14 Mayıs Pazar günü yapılacak 28'nci dönem milletvekili genel seçiminde miletvekili adaylarımızın listesini genel başkan yardımcımız Semih Yalçın bey ile birlikte YSK'ya sunmuş bulunuyoruz. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kayıtlarına göre bugün itibariyle ülkemizde 123 siyasi parti mevcuttur. Bunlardan 36'sı seçimlere katılma şartı taşımaktadır."