MHP aday listesi YSK'ya teslim edildi

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü şube koordinatörlükleri konusunda karar almalı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine aykırı olarak oluşturulan kademeler çalışanları isyan ettirdi. Kamu personeline ilişkin genel prensipleri belirlemeye yetkili olan Personel Ve Prensipler Genel Müdürlüğünce bu hukuksuz uygulamaya son verilmesi için acil harekete geçilmelidir.