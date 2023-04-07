517 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, 11 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşecek törenle 517 şehit yakını, gazi ve gazi yakınına istihdam imkanı verilecek.

Noter huzurunda gerçekleşecek törende hak sahiplerinden 146'sının ataması öğrenim durumları itibarıyla arkeolog, avukat, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, diş tabibi, eczacı, fizyoterapist, hemşire, hemşire yardımcısı, imam hatip, kuran kursu öğreticisi, mühendis, mimar, odyolog, öğretmen, redaktör, programcı, psikolog, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sosyal çalışmacı, sosyolog, sportif eğitim uzmanı, veteriner sağlık teknikeri, teknisyen ve tekniker unvanlı kadrolara yapılacak. Ayrıca, 243'ünün memur, 102'sinin hizmetli ve 26'sının da sürekli işçi unvanlı kadrolara ataması gerçekleşecek.

11 Nisan 2023 tarihinde ataması yapılacak 517 kişiyle birlikte bugüne kadar kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının toplam sayısı 48 bin 556'ya ulaşacak.