Oyuncu Şehsuvar Aktaş'ın babası ve üvey annesi yangında hayatını kaybetti
Bartın'da bir evde çıkan yangında tiyatro ve sinema oyuncusu Şehsuvar Aktaş'ın babası ile üvey annesi öldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Nisan 2023 11:41, Son Güncelleme : 07 Nisan 2023 12:02
Merkez ilçeye bağlı Dallıca köyü Çakırlar Mahallesi'ndeki 3 katlı bir evin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bartın Belediyesi itfaiye görevlilerince müdahale edilen ve uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında, evin ikinci katında yaşayan Yücel Aktaş (86) ve eşi Nesrin Aktaş'ın (83) dumandan etkilenerek hayatlarını kaybettiği belirlendi.
Cenazeler morga kaldırılırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.