Türkiye'deki kan stoku asgari seviyenin altında

Bakan Bilgin açıkladı: Bağ-Kur prim gün şartına düzenleme
Bakan Bilgin açıkladı: Bağ-Kur prim gün şartına düzenleme
Togg sevkiyatları başladı
Togg sevkiyatları başladı
Üzerine kaya devrilen otomobildeki öğretmenlere veda edildi
Üzerine kaya devrilen otomobildeki öğretmenlere veda edildi
Türk Kızılay'dan 'kan satıyor' iddialarına yanıt
Türk Kızılay'dan 'kan satıyor' iddialarına yanıt
YDS/1 77 ilde 9 Nisan'da yapılacak
YDS/1 77 ilde 9 Nisan'da yapılacak
'İlk Evim, İlk İş Yerim' ve 'İlk Evim Arsa'da yeni etap başladı
'İlk Evim, İlk İş Yerim' ve 'İlk Evim Arsa'da yeni etap başladı
Bingöl Valisi'nden deprem açıklaması
Bingöl Valisi'nden deprem açıklaması
Meclis, Cumhuriyet tarihinin en uzun yasama dönemini geride bırakıyor
Meclis, Cumhuriyet tarihinin en uzun yasama dönemini geride bırakıyor
TGS'den depremzedelere yönelik iş ilanı
TGS'den depremzedelere yönelik iş ilanı
MHP'nin 28. Dönem milletvekili aday listesi YSK'ye sunuldu
MHP'nin 28. Dönem milletvekili aday listesi YSK'ye sunuldu
Bakan Karaismailoğlu yanıtladı: Deprem zamanı sosyal medyaya neden erişim kısıtlandı?
Bakan Karaismailoğlu yanıtladı: Deprem zamanı sosyal medyaya neden erişim kısıtlandı?
YSK: Seçmen sayısı 9'un altında olan yerlerde sandık kurulmayacak
YSK: Seçmen sayısı 9'un altında olan yerlerde sandık kurulmayacak
Merkez Bankası'ndan liralaşmayı güçlendirecek yeni adım
Merkez Bankası'ndan liralaşmayı güçlendirecek yeni adım
Sahte diplomayla tıp fakültesine kayıt!
Sahte diplomayla tıp fakültesine kayıt!
Deprem konutları yetişmez: Mühendis çok, usta yok
Deprem konutları yetişmez: Mühendis çok, usta yok
AK Parti'de 3 ve 5 dönemlik 73 kişi liste dışı
AK Parti'de 3 ve 5 dönemlik 73 kişi liste dışı
İki kamu kurumuna 382 personel alınacak
İki kamu kurumuna 382 personel alınacak
TBMM kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
TBMM kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Gaziantep'te silahlı kavgada 1'i polis memuru 2 kişi öldü
Gaziantep'te silahlı kavgada 1'i polis memuru 2 kişi öldü
Togg T10X çekilişi için ön sipariş bedellerinin iade süreci tamamlandı
Togg T10X çekilişi için ön sipariş bedellerinin iade süreci tamamlandı
Memur-Sen, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'ye taleplerini iletti
Memur-Sen, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'ye taleplerini iletti
Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği'ne Gökcan yeniden seçildi
Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği'ne Gökcan yeniden seçildi
TBMM Genel Kurulunda KVKK ve RTÜK üyeliği için seçim yapıldı
TBMM Genel Kurulunda KVKK ve RTÜK üyeliği için seçim yapıldı
'14 Mayıs'ta milletimiz yine gelişimin ve kalkınmanın tarafında olacaktır'
'14 Mayıs'ta milletimiz yine gelişimin ve kalkınmanın tarafında olacaktır'
Muharip gazilerin aylık farkları yarından itibaren hesaplarına yatırılacak
Muharip gazilerin aylık farkları yarından itibaren hesaplarına yatırılacak
Gazi aylıkları asgari ücret seviyesine çıkarıldı
Gazi aylıkları asgari ücret seviyesine çıkarıldı
TİHEK'ten çalışanının yerini 5 kez değiştiren İBB iştirakine ceza
TİHEK'ten çalışanının yerini 5 kez değiştiren İBB iştirakine ceza
Valilikten 'CHP İstanbul İl Başkanlığına silahlı saldırı' açıklaması
Valilikten 'CHP İstanbul İl Başkanlığına silahlı saldırı' açıklaması
EYT dev şirkete yeni üretim hattını erteletti
EYT dev şirkete yeni üretim hattını erteletti
Ümit Özdağ, o videoyu paylaştı. 'HDP'ye ne söz verdiniz' diye sordu
Ümit Özdağ, o videoyu paylaştı. 'HDP'ye ne söz verdiniz' diye sordu
Ana sayfaHaberler Sağlık

Türkiye'deki kan stoku asgari seviyenin altında

Deprem bölgesinde kan bağışlarının olmaması, ramazana bağlı olarak her yıl yaşanan bağış azalması nedenleriyle Türkiye'deki ulusal kan stoku asgari seviyenin altına düştü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Nisan 2023 13:43, Son Güncelleme : 07 Nisan 2023 13:43
Yazdır
Türkiye'deki kan stoku asgari seviyenin altında

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, AA muhabirine, ramazanda kan stokunun azaldığını söyledi.

Bu yüzden kan bağışı çağrısında bulunan Kınık, "Kızılay ulusal güvenli kan temin programından sorumlu tek kuruluş. Türkiye'de kanı her gün 300 noktada bağışçılardan alıyoruz. Alınan bu kanlar, Kızılay'ın 4 referans laboratuvarlara getiriliyor. Bunların ileri tetkiklerini yapıyoruz. Daha sonra her kanı eritrosit, trombosit ve plazma olarak 3'e ayırıyoruz." dedi.

İşlemlerden geçirilen kanı ihtiyaç duyan vatandaşlara ulaştırdıklarını belirten Kınık, şöyle konuştu:

"Bu kan, ihtiyaç duyulan 1500'e yakın hastanede vatandaşlarımıza ulaştırıyor. Biz her ramazanda bağışlarda genel anlamda bir düşüş yaşarız. Depremzedelerimizden bu anlamda kan talep etmiyoruz ama bu bölgelerde de kan ihtiyacı aynı şekilde devam ediyor. Hatta artarak devam ediyor. Dolayısıyla aslında 71 vilayetimiz, Türkiye'nin tamamını buradaki 11 vilayetle beraber, omuzlamış durumda. Dolayısıyla bu ihtiyaçlarımızın artması, deprem bölgelerinde kanın alınamaması, ramazanda her yıl yaşadığımız düşüklük nedeniyle ulusal kan stoklarımız asgari stok seviyesinin altına indi. Bu bizim için kırmızı alarm seviyesidir."

- "Başka bir kaynağı yok"

Kan bağışı çağrısında bulunan Kınık, şunları söyledi:

"Bu kırmızı alarm seviyesine geldiğimiz noktada biz çok acil vatandaşlarımıza duyuru yapıyoruz ve bu stok seviyelerimizin hızlıca 50 binlerin üzerine çıkarılması için onlardan talepte bulunuyoruz. Kızılay ramazanda iftar ve sahur vakitlerine göre mesailerini ayarlıyor. www.kanver.org web sitemiz üzerinden vatandaşlarımız çalışma saatlerini, kendilerine en yakın lokasyondaki kan bağışı bilgilerine erişebilirler. Ayrıca randevu alarak randevularıyla istedikleri saatte vatandaşlarımız kan bağışında bulunabilirler."

Kanın sürekli bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Kınık, şöyle devam etti:

"Kan, biliyorsunuz sürekli bir ihtiyaç. Bizim her gün 8 ile 9 bin ünite vatandaşımızdan kan alıp yaklaşık 20 bin ünite kan bileşenini hastanelerimize ulaştırmamız gerekiyor. Bunun başka bir kaynağı yok. Tek kanal Kızılay ve 1500 hastanemizdeki her yıl yaklaşık 6 milyon hastaya ulaştırdığımız bu kanı bugün hastalarımız bekliyor. Tedavilerinin gecikmesi onlara sıkıntı oluşturabilir. Dolayısıyla kan bağışçılarımızı, Kızılay'a ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için kan bağışı noktalarına davet ediyoruz. Bunu düzenli olarak ve her gün yapmak durumundayız. Çünkü kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber