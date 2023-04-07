Bakan Bilgin açıkladı: Bağ-Kur prim gün şartına düzenleme
Bakan Bilgin açıkladı: Bağ-Kur prim gün şartına düzenleme
Togg sevkiyatları başladı
Togg sevkiyatları başladı
Üzerine kaya devrilen otomobildeki öğretmenlere veda edildi
Üzerine kaya devrilen otomobildeki öğretmenlere veda edildi
Türk Kızılay'dan 'kan satıyor' iddialarına yanıt
Türk Kızılay'dan 'kan satıyor' iddialarına yanıt
YDS/1 77 ilde 9 Nisan'da yapılacak
YDS/1 77 ilde 9 Nisan'da yapılacak
'İlk Evim, İlk İş Yerim' ve 'İlk Evim Arsa'da yeni etap başladı
'İlk Evim, İlk İş Yerim' ve 'İlk Evim Arsa'da yeni etap başladı
Bingöl Valisi'nden deprem açıklaması
Bingöl Valisi'nden deprem açıklaması
Meclis, Cumhuriyet tarihinin en uzun yasama dönemini geride bırakıyor
Meclis, Cumhuriyet tarihinin en uzun yasama dönemini geride bırakıyor
TGS'den depremzedelere yönelik iş ilanı
TGS'den depremzedelere yönelik iş ilanı
MHP'nin 28. Dönem milletvekili aday listesi YSK'ye sunuldu
MHP'nin 28. Dönem milletvekili aday listesi YSK'ye sunuldu
Bakan Karaismailoğlu yanıtladı: Deprem zamanı sosyal medyaya neden erişim kısıtlandı?
Bakan Karaismailoğlu yanıtladı: Deprem zamanı sosyal medyaya neden erişim kısıtlandı?
YSK: Seçmen sayısı 9'un altında olan yerlerde sandık kurulmayacak
YSK: Seçmen sayısı 9'un altında olan yerlerde sandık kurulmayacak
Merkez Bankası'ndan liralaşmayı güçlendirecek yeni adım
Merkez Bankası'ndan liralaşmayı güçlendirecek yeni adım
Sahte diplomayla tıp fakültesine kayıt!
Sahte diplomayla tıp fakültesine kayıt!
Deprem konutları yetişmez: Mühendis çok, usta yok
Deprem konutları yetişmez: Mühendis çok, usta yok
AK Parti'de 3 ve 5 dönemlik 73 kişi liste dışı
AK Parti'de 3 ve 5 dönemlik 73 kişi liste dışı
İki kamu kurumuna 382 personel alınacak
İki kamu kurumuna 382 personel alınacak
TBMM kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
TBMM kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Gaziantep'te silahlı kavgada 1'i polis memuru 2 kişi öldü
Gaziantep'te silahlı kavgada 1'i polis memuru 2 kişi öldü
Togg T10X çekilişi için ön sipariş bedellerinin iade süreci tamamlandı
Togg T10X çekilişi için ön sipariş bedellerinin iade süreci tamamlandı
Memur-Sen, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'ye taleplerini iletti
Memur-Sen, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'ye taleplerini iletti
Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği'ne Gökcan yeniden seçildi
Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği'ne Gökcan yeniden seçildi
TBMM Genel Kurulunda KVKK ve RTÜK üyeliği için seçim yapıldı
TBMM Genel Kurulunda KVKK ve RTÜK üyeliği için seçim yapıldı
'14 Mayıs'ta milletimiz yine gelişimin ve kalkınmanın tarafında olacaktır'
'14 Mayıs'ta milletimiz yine gelişimin ve kalkınmanın tarafında olacaktır'
Muharip gazilerin aylık farkları yarından itibaren hesaplarına yatırılacak
Muharip gazilerin aylık farkları yarından itibaren hesaplarına yatırılacak
Gazi aylıkları asgari ücret seviyesine çıkarıldı
Gazi aylıkları asgari ücret seviyesine çıkarıldı
TİHEK'ten çalışanının yerini 5 kez değiştiren İBB iştirakine ceza
TİHEK'ten çalışanının yerini 5 kez değiştiren İBB iştirakine ceza
Valilikten 'CHP İstanbul İl Başkanlığına silahlı saldırı' açıklaması
Valilikten 'CHP İstanbul İl Başkanlığına silahlı saldırı' açıklaması
EYT dev şirkete yeni üretim hattını erteletti
EYT dev şirkete yeni üretim hattını erteletti
Ümit Özdağ, o videoyu paylaştı. 'HDP'ye ne söz verdiniz' diye sordu
Ümit Özdağ, o videoyu paylaştı. 'HDP'ye ne söz verdiniz' diye sordu
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Togg sevkiyatları başladı

Türkiye'nin milli ve yerli otomobil Togg, yaptığı paylaşımda akıllı cihazların teslimatı için sevkiyata başladığını video ile duyurdu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Nisan 2023 14:31, Son Güncelleme : 07 Nisan 2023 14:37
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Geçtiğimiz günlerde ilk teslimat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'a yapıldı. Daha sonra ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ise ikinci teslimat alan kişi olmuştu. Togg, sosyal medya üzerinden yaptığı "#Togg Teknoloji Kampüsümüzden #T10X sevkiyatları devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin." paylaşımıyla herkesi heyecanlandırdı.

Togg, akıllı cihazlarının ön siparişinde 21 günde 177 bin 467 kişiye ulaşmıştı. Bu yıl için toplam üretilen 28 bin adet Togg T10X'un, 20 bin adedini doğrudan kullanıcılara teslim edecek. İlk teslimatlar yapılan paylaşım ile başlamış oldu.

Togg'un resmi internet sayfasında ise Adana Yüreğir, Ankara Söğütözü ve Çankaya, Antalya Kepez, Bursa Togg Teknoloji Kampüsü, Diyarbakır Bağlar, Erzurum, İstanbul Yedi Mavi ve Zeytinburnu, İzmir Bornova, Kayseri Kocasinan ve Samsun teslimat noktaları olarak yer almaktadır.

Ayrıca Togg, çekilişe katılıp ancak hak kazanamayanların kişilerin ön sipariş bedellerinin iadesini tamamladı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber