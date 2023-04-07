Aksaray'da sürücüsü "dur" ihtarına uymayan otomobil, polis aracına çarptı.

Gözaltına alınan Çağrı D'ye trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, dur ihtarına uymamak ve muayenesiz araç kullanmaktan toplam 3 bin 881 lira ceza uygulandı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

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