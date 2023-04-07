Bakan Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nda incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yarın (8 Nisan) açılacak Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın İstanbul'un raylı sistem ağının gücüne güç katacağını belirterek, "İstanbul şehir içi trafiğinde trafik sıkışıklığının azalması ve vatandaşlarımızın yaşamının kolaylaşması adına yeni bir soluk aldıracağız." dedi.

Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın Çam ve Sakura Şehir Hastanesi İstasyonu'nda incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, burada yaptığı açıklamada, İstanbul'u modern ulaşım altyapısıyla hayallerin ötesinde bambaşka bir noktaya taşıdıklarını ve çok kıymetli bir marka şehre dönüştürdüklerini söyledi.

Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nı hizmete alarak İstanbul kent içi raylı sistem ağının gücüne güç katacaklarını dile getiren Karaismailoğlu, "İstanbul şehir içi trafiğinde sıkışıklığın azalması ve vatandaşlarımızın yaşamının kolaylaşması adına yeni bir soluk aldıracağız." diye konuştu.

Karaismailoğlu, özellikle büyük şehirlerde artan nüfusa ve araç sayısına paralel olarak yaşanan trafik sorununu ortadan kaldırmanın en önemli yolunun raylı sistemleri yaygınlaştırmaktan geçtiğini kaydederek, bu noktada bakanlık olarak özellikle büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlarımızın yaşamının kabusa dönüşmemesi için çok önemli raylı sistem projelerini hayata geçirdiklerini ve yenilerini yapmaya devam ettiklerini anlattı.

İstanbul'u da bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donattıklarını aktaran Karaismailoğlu, kentte hayata geçirdikleri projelerden bahsetti.

- "İstanbul'da 318,3 kilometre metro hattını tamamladık"

Bakan Karaismailoğlu, yarın açılacak Başakşehir-Kayaşehir projesinin yanı sıra 5 ayrı metro hattında çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, İstanbul'da yapımını tamamladıkları metro hattı uzunluğunun 318,3 kilometre olduğunu, yapımı devam edenler bittiğinde bu rakamın 380,2 kilometreye yükseleceğini söyledi.

İstanbul'un toplamda 1.100 kilometre metro ihtiyacı bulunduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yerel yönetim görevini yerine getirmezken, bir metro hattını 80 yılda bitirecek bir hızda ilerlerken, bakanlık olarak elimizi taşın altına koyuyor ve İstanbul'un eksiklerini tamamlıyoruz. 6,2 kilometre uzunluğundaki Başakşehir-Kayaşehir hattımızda Onurkent, Şehir Hastanesi, Kayaşehir 15. Bölge ve Kayaşehir meydan istasyonları olmak üzere toplam 4 istasyon bulunuyor. Tasarım hızı saatte 80 kilometre olan araçlar vasıtasıyla saatte tek yönde 70 bin yolcuya hizmet verecek."

Karaismailoğlu, mevcut İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin bu hastanenin kara yolu bağlantısını da yapmadığını, metro gibi onu da kendilerinin hayata geçirdiklerini kaydederek, "Yolunu yapmadıkları gibi metro hattını da yapmayacaklarını bize bildirdiklerinde bu projeyi de hemen devraldık ve yapım çalışmalarını hızlandırdık. İBB'den devraldığımızda sadece yüzde 5'ini tamamlayabildikleri metro hattımız, faaliyetlerimiz neticesinde hızla ilerledi, test sürüşleri yapıldı ve İstanbulluların hizmetine sunulmaya hazır hale getirildi." şeklinde konuştu.

- Şehir hastanesi ile kent merkezi arasında hızlı ve ekonomik ulaşım imkanı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bu hattın işletmeye alınmasıyla kent merkezi ile Çam ve Sakura Şehir Hastanesi arasında hızlı, ekonomik ve güvenli bir ulaşım inşa ederken diğer toplu taşıma modları aracılığıyla entegrasyon sağlayacaklarını söyledi.

Projenin entegre olacağı diğer hatlar ile ulaşımda sağlayacağı kolaylıklara ilişkin bilgiler veren Karaismailoğlu, "Biz projelerimizi mimari estetikleriyle eşsiz yapılar olarak inşa ediyoruz. İstanbul Havalimanı, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri, Çamlıca Kulesi gibi tüm bu projelerimiz, estetik ve özgün mimarileriyle Türkiye'yi ilk kez gören yabancı ziyaretçiler üzerinde son derece olumlu etkiler bırakıyor." açıklamasında bulundu.

Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere hükümetin İstanbul'daki hizmet sürecinin bitmediğini kaydederek, "Biz, her zaman İstanbul ve İstanbulluların yanında ve yakınındayız. Milletimize neyin sözünü verdiysek yapıyoruz." diye konuştu.

İstanbulluların ihtiyaçlarına cevap veren, hızlı, emniyetli ve konforlu ulaşım ağını tesis edene kadar durmayacaklarını ve çalışacaklarını vurgulayan Karaismailoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğindeki Türkiye her türlü zorluğu aşabilecek güçtedir. Ülkemizin geleceğini aydınlatmayı da en hızlı ve doğru biçimde sürdüreceğiz. Başladığımız projeleri planlamamıza uygun biçimde birer birer milletimize sunacağız." ifadelerini kullandı.

- Bakan Karaismailoğlu'ndan İstanbullulara çağrı

Bakan Karaismailoğlu, 20 yılda sözünü verdikleri tüm projeleri yaptıklarını belirterek, 100 yılda gerçek olabilecek projeleri kısa süreye sığdırdıklarını söyledi.

Türk milletinin her zaman kendilerine güvendiğini ve en büyük gücü bu güvenden aldıklarını dile getiren Karaismailoğlu, "Biz de bu güvenden aldığımız güçle milletimize umut olmaya devam edeceğiz. Yarın saat 16.00'da Kayaşehir İstasyonu'nda gerçekleştireceğimiz açılışımıza tüm İstanbulluları bekliyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Karaismailoğlu, açıklamasının ardından incelemelerine bir süre daha devam ederek, yetkililerden bilgi aldı.