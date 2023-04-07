Adıyaman'da depremde yıkılan binanın yapı denetim sorumlusu tutuklandı

Soruşturma kapsamında Adıyaman'da yıkılan ve 10'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği Şevket Çerçiler Apartmanı'nın fiiliyattaki yapı denetim sorumlusu ve Adıyaman Dinamik Yapı Denetim Firması yetkilisi Ufuk Bulut, kent merkezinde gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 11 kenti etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.

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