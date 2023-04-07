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TBMM Deprem Araştırma Komisyonu raporunu hazırlıyor

Komisyon Başkanı Veysel Eroğlu:- "Şu anda bir taslak rapor hazırlıyoruz. İnşallah önümüzdeki haftalarda raporu bitireceğiz. Burada da tespitler, teklif ve tavsiyeler diye bir bölüm ayırdık"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Nisan 2023 17:35, Son Güncelleme : 07 Nisan 2023 17:32
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TBMM Deprem Araştırma Komisyonu raporunu hazırlıyor

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, komisyonun çalışmalarına ilişkin, "Şu anda bir taslak rapor hazırlıyoruz. İnşallah önümüzdeki haftalarda raporu bitireceğiz. Burada da tespitler, teklif ve tavsiyeler diye bir bölüm ayırdık." dedi.

Eroğlu, Afyonkarahisar'da MHP İl Başkanlığı ziyaretinde, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından kurulan TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'nun çok yoğun çalışma yürüttüğünü ifade eden Eroğlu, "Şu anda bir taslak rapor hazırlıyoruz. İnşallah önümüzdeki haftalarda raporu bitireceğiz. Burada da tespitler, teklif ve tavsiyeler diye bir bölüm ayırdık. Bütün kurumlarla da bunu belirleyeceğiz." diye konuştu.

Eroğlu, deprem riski olan illere dirençli şehirlerin oluşturulmasını tavsiye ettiklerini vurguladı.

Depremdeki can kayıplarının herkesin yüreğini yaktığını aktaran Eroğlu, şöyle konuştu:

"Bütün Türkiye'deki riskli bölgelerden başlayarak depreme hazırlık yapılması şart. Zor bir şey değil ama burada bütün kurum ve kuruluşlar ile vatandaşların da hassas ve duyarlı olması lazım. Bu çok önemli. Daha önce insanlar bir binayı alırken 'binanın statiği nedir', 'zemin takviyesi yapıldı mı' ona bakmıyordu. Ama şimdi bu depremden sonra artık bina 'sağlam mı', 'statiği nedir diye' bakıyor. Hatta bazı müteahhitler, temel atarken kameraya alıyor. O daireleri de satarken de bunu göstermeye hazırlık yapıyor."

Eroğlu, her binanın projesinin muhafaza edilmesi gerektiğine işaret ederek, "Hatta binanın yöneticisine zimmetlenmesi lazım. Çünkü, bir binayı 'sağlam mı, çürük mü, yıkılması gerekiyor mu, hasarlı mı' diye tespit etmek için önce projesine bakmak gerekiyor. Projesi yoksa birtakım karotlar alıp bakıyoruz ama neticede projenin olması çok faydalı. Hatta kamu kurumlarında bazen projeyi bulamıyoruz. Bakan olduğum dönemde bütün kurumlara binaların 'en az 5 projesi olacak' diye talimat vermiş, şart koşmuştuk."

Eroğlu, bölgede devletin yaptığı çalışmaları anlatarak, raporun çok kapsamlı hazırlandığını ve faydalı olacağını ifade etti.

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