Gün sonu döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Nisan 2023 18:11, Son Güncelleme : 07 Nisan 2023 18:12
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|19,2580
|19,2590
|19,2550
|19,2560
|Avro
|21,0000
|21,0010
|21,0070
|21,0080
|Sterlin
|23,8730
|23,9920
|23,8520
|23,9710
|İsviçre Frangı
|21,2290
|21,3350
|21,240
|21,3460
|ANKARA
|ABD Doları
|19,2280
|19,3080
|19,2250
|19,3050
|Avro
|20,9600
|21,0400
|20,9670
|21,0470
|Sterlin
|23,8130
|24,0230
|23,7920
|24,0020