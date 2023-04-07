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Altının kilogramı 1 milyon 249 bin 810 lira oldu

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 249 bin 810 lira oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Nisan 2023 18:29, Son Güncelleme : 07 Nisan 2023 18:46
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Altının kilogramı 1 milyon 249 bin 810 lira oldu

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 232 bin lira, en yüksek 1 milyon 279 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü 1 milyon 249 bin 810 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 781 milyon 910 bin 623,36 lira, işlem miktarı ise 1.432,78 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 104 milyon 194 bin 311,41 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Uğuras Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış1.249.810,002.000,00
En Düşük1.232.000,002.010,00
En Yüksek1.279.000,002.030,00
Kapanış1.249.810,002.029,00
Ağırlıklı Ortalama1.239.813,552.021,60
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.781.910.623,36
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.432,78
Toplam İşlem Adedi64

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