Seçime AK Parti listelerinden girme kararı alan HÜDA PAR, YSK'ye dilekçesini verdi

Cumhur İttifakı'na destek veren ve seçime AK Parti listelerinden gireceğini açıklayan HÜDA PAR, kura öncesi YSK'ye başvurarak seçime kendi amblemiyle girmeyeceğini bildirdi.

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için siyasi parti genel merkezlerinin milletvekili aday listelerine ilişkin çalışmaları sürüyor.

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