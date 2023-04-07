Tekirdağ'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan eski komiser yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Nisan 2023 20:38, Son Güncelleme : 07 Nisan 2023 20:39
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu tespit edilen, görevinden ihraç edilmiş komiser Ö.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, hükümlüyü, Aşağısevindikli Mahallesi'nde yurt dışına çıkmadan anne ve babasını ziyaret ettiği sırada yakaladı.
"FETÖ'ye üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu tespit edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.