Kayseri'de şarampole devrilen minibüsteki 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Nisan 2023 21:44, Son Güncelleme : 07 Nisan 2023 21:45
Sivas'ın Gürün ilçesinden Kayseri istikametine seyreden H.D. (50) idaresindeki 58 AEE 774 plakalı minibüs, Karahalka mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada isimleri öğrenilemeyen 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan T.A.İ, H.K, M.İ, Z.M.İ.G, C.H.İ, F.İ, V.İ, A.T, H.D. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, Pınarbaşı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.