Tekirdağ'da dere yatağında ceset bulundu
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki bir dere yatağında erkek cesedi bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Nisan 2023 22:30, Son Güncelleme : 07 Nisan 2023 22:48
İstiklal-Kurtpınar Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Arıtma Tesisi yakınında bulunan dere yatağında bir kişinin hareketsiz durduğunu görenler, 12 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, üzerinde iş kıyafetleri bulunan kişinin öldüğünü belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, otopsi için Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne gönderildi.