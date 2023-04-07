Bolu'da tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan İbrahim Dişçi (23) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Abdurrahman Dişçi (45) ise olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilirken ambulansta yaşamını yitirdi.

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