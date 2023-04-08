8 Nisan 2023'den önemli gündem başlıkları.

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasına AYOS Konyaspor Basketbol-Darüşşafaka Lassa, TOFAŞ-Türk Telekom ve Beşiktaş Emlakjet-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maçlarıyla devam edilecek.

1- Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasına MKE Ankaragücü-İstanbulspor ve Kasımpaşa-Trabzonspor maçlarıyla devam edilecek.

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarım sektörü temsilcileri ile toplantı yapacak, "Kepenek Giyim Töreni - Çobanlarla Buluşma" programına katılacak, Büğdüz Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Süt İşleme Tesisi'nde incelemede bulunacak.

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Gelecek Üsküdar Girişimcilik Akademisi Açılış Töreni"ne iştirak edecek.

2- Yüksek Seçim Kurulunca, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekilecek.

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Konyaaltı Kent Meydanı'ndaki TOGG Sergi Alanını ziyaret edecek ve ANFAŞ Fuar Alanındaki iftar programına katılacak.(18.15/19.15/Antalya)

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net