TBMM'nin tatile girmesine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Buna göre, TBMM dün itibarıyla tatile girdi. Meclis, 14 Mayıs Pazar günü yapılması kararlaştırılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin kesin sonuçların Yüksek Seçim Kurulu'nca ilanını takip eden 3'üncü gün saat 14.00'te yeniden çalışmalara başlayacak.

Söz konusu karar, TBMM Genel Kurulu'nun 5 Nisan 2023 tarihli 85'inci birleşiminde verildi.