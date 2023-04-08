Adana'da vinç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, vinç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Nisan 2023 08:35, Son Güncelleme : 08 Nisan 2023 08:05
Mehmet Emin Atıcı (26) idaresindeki 01 ACT 210 plakalı otomobil, Mustafalar Mahallesi Adana-Kozan kara yolunda karşı şeritte T.Ç. yönetimindeki 01 ADH 202 plakalı vinçle çarpıştı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan Murat Rüzgar (26) olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza anı çevredeki bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.