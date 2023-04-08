Adaylık sırasını beğenmeyen MHP'li Murat Karagül istifa etti!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) dün akşam kesin aday listelerini ilan etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yine Osmaniye 1. sıradan aday gösterildi. Aday listesinin açıklanmasının ardından sırasını beğenmeyen MHP'li Murat Karagül istifa ettiğini duyurdu.

İKİNCİ SIRADAN ADAY GÖSTERİLİNCE İSTİFA ETTİ

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre; Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekili aday listelerini 9 Nisan'dan önce açıklayacağını duyurmasının ardından aday listesi dün itibarı ile açıklandı. Karabük'te de MHP'nin ikinci sıra milletvekili adayı olarak açıklanan Murat Karagül, adaylığından çekilerek istifa etti. Dilekçesini İl Başkanlığına sunan Karagül'ün istifası kabul edildi. Karagül'ün istifa gerekçesinin ikinci sıradan aday gösterilmesi olduğu öğrenildi.

5 VEKİL LİSTEDE YER ALMADI

Öte yandan MHP'nin 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırlanan listeye göre, mevcut 48 milletvekilinden 43'ü yeniden aday oldu, 5 milletvekili ise listede yer almadı.