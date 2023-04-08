Her okula deprem yaşam odası geliyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Şubat'ta bütün ülkenin çok büyük bir acı yaşadığını, durumu anlatmakta kelimelerin kifayetsiz kaldığını söyledi. Kendisinin de Malatya'da ikinci depreme yakalandığını söyleyen Özer, devletin, hükümetin, bütün bakanların sahada olduğunu ve yaraların sarılması için büyük gayret sarf edildiğini ifade etti. Beykoz Sabancı Öğretmenevinde eğitim editörlerinin sorularını cevaplayan Mahmut Özer, İstanbul'da yeni proje başlattıklarını ve her okulun sığınağına çadır, battaniye, uyku tulumu depolayacaklarını ifade etti.

MAHMUT ÖZAY