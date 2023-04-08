Türk mühendis, orman yangınları için söndürme sistemi geliştirdi

Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi öldü
Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi öldü
Adalet Bakanlığı, özel daire başkanlığıyla mağdur kadınlara destek oluyor
Adalet Bakanlığı, özel daire başkanlığıyla mağdur kadınlara destek oluyor
EYT'den sonra Bağ-Kur'lunun da emeklilik süresi düşecek
EYT'den sonra Bağ-Kur'lunun da emeklilik süresi düşecek
14 Mayıs için AK Parti'de büyük revizyon
14 Mayıs için AK Parti'de büyük revizyon
Millet Kütüphanesi'nde ücretsiz üniversiteye hazırlık programı
Millet Kütüphanesi'nde ücretsiz üniversiteye hazırlık programı
Adaylık sırasını beğenmeyen MHP'li Murat Karagül istifa etti!
Adaylık sırasını beğenmeyen MHP'li Murat Karagül istifa etti!
Her okula deprem yaşam odası geliyor
Her okula deprem yaşam odası geliyor
ODTÜ'de online sınava girecek başörtülülere '28 Şubat' yaptırımı
ODTÜ'de online sınava girecek başörtülülere '28 Şubat' yaptırımı
'Türkiye genelinde 42 bin 500 sağlık personeli alıyoruz'
'Türkiye genelinde 42 bin 500 sağlık personeli alıyoruz'
'25 bin 883 öğrencimiz, diğer illerden bu illerimize geri dönmeye başladı'
'25 bin 883 öğrencimiz, diğer illerden bu illerimize geri dönmeye başladı'
Millet İttifakı, YSK'ye ek protokol metni sundu
Millet İttifakı, YSK'ye ek protokol metni sundu
DSP, Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı
DSP, Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı
Sahte tapu düzenleyip başkasına ait arsayı satmaya kalktılar
Sahte tapu düzenleyip başkasına ait arsayı satmaya kalktılar
Rekabet Kurumu'ndan iki teknoloji devine inceleme
Rekabet Kurumu'ndan iki teknoloji devine inceleme
Bakan Varank, Togg'u makam aracı olarak kullanan ilk bakan oldu
Bakan Varank, Togg'u makam aracı olarak kullanan ilk bakan oldu
Bakan Bilgin açıkladı: Bağ-Kur prim gün şartına düzenleme
Bakan Bilgin açıkladı: Bağ-Kur prim gün şartına düzenleme
Togg sevkiyatları başladı
Togg sevkiyatları başladı
Üzerine kaya devrilen otomobildeki öğretmenlere veda edildi
Üzerine kaya devrilen otomobildeki öğretmenlere veda edildi
Türk Kızılay'dan 'kan satıyor' iddialarına yanıt
Türk Kızılay'dan 'kan satıyor' iddialarına yanıt
YDS/1 77 ilde 9 Nisan'da yapılacak
YDS/1 77 ilde 9 Nisan'da yapılacak
'İlk Evim, İlk İş Yerim' ve 'İlk Evim Arsa'da yeni etap başladı
'İlk Evim, İlk İş Yerim' ve 'İlk Evim Arsa'da yeni etap başladı
Bingöl Valisi'nden deprem açıklaması
Bingöl Valisi'nden deprem açıklaması
Meclis, Cumhuriyet tarihinin en uzun yasama dönemini geride bırakıyor
Meclis, Cumhuriyet tarihinin en uzun yasama dönemini geride bırakıyor
TGS'den depremzedelere yönelik iş ilanı
TGS'den depremzedelere yönelik iş ilanı
MHP'nin 28. Dönem milletvekili aday listesi YSK'ye sunuldu
MHP'nin 28. Dönem milletvekili aday listesi YSK'ye sunuldu
Bakan Karaismailoğlu yanıtladı: Deprem zamanı sosyal medyaya neden erişim kısıtlandı?
Bakan Karaismailoğlu yanıtladı: Deprem zamanı sosyal medyaya neden erişim kısıtlandı?
YSK: Seçmen sayısı 9'un altında olan yerlerde sandık kurulmayacak
YSK: Seçmen sayısı 9'un altında olan yerlerde sandık kurulmayacak
Merkez Bankası'ndan liralaşmayı güçlendirecek yeni adım
Merkez Bankası'ndan liralaşmayı güçlendirecek yeni adım
Sahte diplomayla tıp fakültesine kayıt!
Sahte diplomayla tıp fakültesine kayıt!
Deprem konutları yetişmez: Mühendis çok, usta yok
Deprem konutları yetişmez: Mühendis çok, usta yok
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Türk mühendis, orman yangınları için söndürme sistemi geliştirdi

YENTE AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Davut Yavuz tarafından geliştirilen sistemle yangınlara daha hızlı müdahalenin yanı sıra hızlı hareket edebilme ve manevra yapabilme şansının yükseltilmesi hedefleniyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Nisan 2023 10:47, Son Güncelleme : 08 Nisan 2023 11:06
Yazdır
Türk mühendis, orman yangınları için söndürme sistemi geliştirdi

YENTE AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mühendis Davut Yavuz, büyük orman yangınları için geliştirdikleri, AR-GE çalışmalarının 2,5 yıl süren ve patent aşaması tamamlanan "yangın söndürme sistemi"nin prototip üretimiyle testlerinin devam ettiğini bildirdi.

YENTE AŞ'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yavuz, geliştirilen projeyle uçakların su beslemesi için yangın alanından uzağa gidiş-geliş yapmaları gerektiği olumsuz durumların önünün kesilerek maddi olarak da tasarruf sağlanacağını vurguladı.

Küresel iklimin getirdiği birçok problemle baş etmeye çalışıldığına işaret eden Yavuz, şu değerlendirmede bulundu:

"İklim şartlarının değişmesiyle giderek artan hava sıcaklıklarının önümüzdeki yıllar içinde çok daha büyük orman yangınlarını tetikleyebileceğini ve tahribatın artabileceğini öngördüğümüz için yangınları en kısa sürede kontrol altına alabilmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda büyük orman yangınları için geliştirdiğimiz, AR-GE çalışmaları 2,5 yıl süren ve patent aşaması tamamlanan yangın söndürme sisteminin prototip üretimiyle testleri devam ediyor. Böylelikle zamandan da tasarruf sağlayarak hızlı hareket edebilme ve manevra yapabilme şansını elimizde tutuyor olacağız."

- "Droneler itfaiye erinin görevini görüyor"

Davut Yavuz, sistemle suyu sürekli alevin üzerine sıkma imkanı sağlanacağını aktararak, şu bilgileri verdi:

"Yangının üzerine sürekli olarak havadan su iletiyoruz. Bizim yaptığımız sistem esasında itfaiye aracındaki hortumu droneler vasıtasıyla yangının üzerine ulaştırıyor. Droneler burada aslında itfaiye erinin görevini görüyor. Sistem enerjisini de itfaiye aracından alıyor. Bu sayede droneler kesintisiz olarak uçma imkanı buluyor. Bu yöntemle itfaiye aracının ormanın içine girmesine gerek kalmıyor.

Araç asfalt yolda durduğu için su tankerleri de seri şekilde araca su taşıyabiliyor ya da araç bir su kaynağına yakınsa sürekli olarak su teminine devam ediliyor. Öte yandan sistemle yangına sadece su ile değil kimyevi malzeme ve köpük de sıkabiliyoruz. Sisteme ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda sistem araçtan yaklaşık 50-100 metre ileriye gidebiliyor ama kısa sürede bunun 1 kilometreye kadar çıkarılmasını planlıyoruz."

Geliştirilen sistemin, sadece orman yangınlarında değil, ulaşılması zor olan yüksek katlı binalarda meydana gelebilecek yangınların söndürülmesinde de büyük avantaj sağlayacağını aktaran Yavuz, şehirde ya da ormanda yangınla mücadelede su vanalarına, yapay göletlere, denize, havuzlara uyumlu altyapıya sahip olduğunu kaydetti.

Yavuz, geliştirilen sistemle orman yangınlarında soğutma çalışmalarının sürekli su beslemesi yaparak yangının gelişimi yönünde hızlı ve sürekli soğutma, itfaiye araçlarının ulaşamadığı engebeli ve zorlu arazi şartlarına yoğun su ile direkt ve kesintisiz müdahale, yangınlarda mahsur kalmış insan ve hayvanların bulunduğu bölgelere gerek soğutma çalışmaları yaparak gerekse kuru toz, kimyevi madde ve köpük ile de yangının söndürülerek hayati yaşam alanlarının oluşturulmasının sağlanacağının ve oluşabilecek hasarın en aza indirgenmesinin planlandığının altını çizdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber