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EYT'den sonra Bağ-Kur'lunun da emeklilik süresi düşecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bağ-Kur'lu çalışan binlerce tüccar, esnafa işverenin sağladıkları istihdama göre emeklilik prim gün sayısını düşürecekleri müjdesini verdi. Küçük esnafın, tüccarın emekliliği için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 08 Nisan 2023 11:00, Son Güncelleme : 08 Nisan 2023 11:16
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EYT'den sonra Bağ-Kur'lunun da emeklilik süresi düşecek

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaret ederek iş dünyasının taleplerini paylaştı.

Ziyarette, Baran, Sosyal Güvenlik Kurumu şemsiyesi altında 4A, 4B arasında emeklilik için prim ödeme gün sayısı açısından farklılıklara dikkat çekerek, üyelerinin aralarında bulunduğu Bağ-Kur'lu işverenlerin emekliliği için gerekli olan 9 bin prim gün sayısının düşürülmesini istedi.

Baran, bu konuda ATO'nun 160 bin üyesinden de sık sık talep geldiğini vurguladı.

Baran, görüşme sonrası yaptığı açıklamada taleplerinin Bakan Bilgin tarafından olumlu karşılandığını belirterek, işverenlerin sağladıkları istihdama göre emeklilik prim gün sayısında düzenlemeyi içeren bir çalışma içinde oldukları müjdesini paylaştı.

Baran, "4A olarak tanımlanan işçi, 4C olarak tanımlanan memurlar için prim ödeme gün sayısı 7200, 4B olarak tanımlanan yani işverenler için ise bu süre 9 bin gün uygulanıyor.

Ülkemizde vergi vererek, istihdam sağlayarak, işyeri açarak, katma değer yaratarak ekonomiye katkı sağlayan aralarında Odamız üyelerinin de bulunduğu işverenlere uygulanan prim ödeme gün süresinin düşürülmesini talep ediyoruz" dedi.

İSTİHDAM SAYISINA GÖRE KRİTER BELİRLENECEK

Bakan Bilgin, Baran'ın talebine olumlu karşılık vererek bu konuda çalışma içinde olduklarını söyledi.

Bakan Bilgin, bu çerçevede SGK'nın 4B kapsamına giren tüm işverenlerin aynı şekilde değerlendirilmeyebileceğini belirterek, istihdam sayısına göre bir kriter belirlenebileceğini söyledi.

Bakan Bilgin, küçük esnafı daha az primle emekli edecek bir model üzerinde çalıştıklarını kaydetti. Yapılacak çalışmayla esnafın, emeklilik için gerekli prim gün sayısının SGK'lılarla eşitlenmesi öngörülüyor.

Yapılacak düzenlemeyle iki sigorta kolu arasındaki bin 1800 günlük süre farkı kaldırılarak emeklilik için gerekli prim süresi eşitlenmiş olacak. Edinilen bilgiye göre prim indirimi 10 ve daha az istihdamı bulunan işyerleri için geçerli olunacak.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Sosyal güvenlik reformuyla 2008 yılında işçi ve memurların emekliliği için gerekli ödeme gün sayısı 7 bin 200 (20 yıl) olarak belirlendi. Ancak Bağ-Kur'lular için bu süre 9 bin gün (25 yıl) olarak tespit edildi.

Bu nedenle Bağ-Kur'lular daha uzun süre prim ödemek ve daha geç emekli olmak zorunda kalıyor.

SSK'da 7200 prim günüyle kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurduğunda emekli olurken, Bağ-Kur'da ise kadınlar 58, erkekler 60 yaş ve 9 bin prim günü koşullarını birlikte sağlamaları durumunda emekli olabiliyor.

Normal koşullarda SGK'lılar için emeklilik tarihi hesaplanırken ilk işe giriş, sigorta tescil tarihi esas alınırken, Bağ-Kur'da ise fiilen prim ödenen güne göre emekli olunuyor.

EMEKLİ AYLIKLARI DA ARTACAK

Emeklilik için 25 yıl, 9 bin gün şartını yerine getirmesine 3.5 yıl kalan Bağ-Kur'lu kalan 3.5 yılı (1261 günü) prim ödemelerini SSK'lı olarak tamamlarsa emeklilik statüsünü SGK'ya çevirmiş oluyor.


Böylece daha az prim ödeme ve daha yüksek emekli aylığı alma avantajı elde ediliyor. 2000 yılı öncesi Bağ-Kur'luların SSK'ya geçmesi durumunda emekli aylığı yüzde 15-20 civarında artıyor.

Emeklilik şartları ve hak kazanma koşulları standart hale gelecek.

Yapılacak düzenlemeyle hem farklı mesleklerde çalışanlar arasında bir eşitleme sağlanmış olacak hem de SSK, Bağ-Kur arasındaki prim gün farkı son bulacak. Prim eşitleme işlemleri giriş tarihine göre değişecek.

HAZAL ATEŞ

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