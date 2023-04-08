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Adalet Bakanlığı, özel daire başkanlığıyla mağdur kadınlara destek oluyor

Bakan Bekir Bozdağ'ın talimatıyla kurulan Kadın Hizmetleri Daire Başkanlığı, kadın mağdurların adalete erişiminin güçlendirilmesine yönelik projeler geliştiriyor. Daire Başkanlığı, ayrıca şüpheli veya sanıkla teması önleyici tedbirlerin alınması ve yerleşim yerini veya okulunu değiştirmek zorunda kalan kadınların talepleri halinde, aynı türde eğitim veren okullara devam etmeleri için çalışıyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Nisan 2023 11:22, Son Güncelleme : 08 Nisan 2023 11:23
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Adalet Bakanlığı, özel daire başkanlığıyla mağdur kadınlara destek oluyor

- Adalet Bakanlığı bünyesinde kadınlara özel kurulan Kadın Hizmetleri Daire Başkanlığı, şiddet mağduru kadınlara ilişkin hizmetlerin etkinliğinin artırılması, kadın mağdurlarının adalete erişimlerinin güçlendirilmesi için yapılan çalışmaları yoğunlaştırdı.

AA muhabirinin Adalet Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Bakan Bekir Bozdağ'ın talimatıyla Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde kadın haklarına yönelik politikalar geliştirmek, adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerince sunulan hizmetlerin etkinliğini sağlamaya yönelik çalışmalar yürütmek üzere Kadın Hizmetleri Daire Başkanlığı kuruldu.

Psikososyal müdahale programları geliştiren, kadın mağdurların sahip oldukları haklar ile kamu kurum ve kuruluşlarınca sunulan hizmetler konusunda bilgilendirilmeler yapan Başkanlık, ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ediyor.

Şiddet mağduru kadınlara sunulan hizmetlerin etkinliğinin artırılması ile kadın mağdurların adalete erişiminin güçlendirilmesine yönelik araştırma, inceleme ve analiz çalışmaları yaparak yeni projeler geliştiren Daire Başkanlığı, mağdurlara yönelik olarak şüpheli veya sanıkla teması önleyici tedbirlerin alınmasını, yerleşim yerini veya okulunu değiştirmek zorunda kalan mağdurların talepleri halinde aynı türde eğitim veren okullara devam etmelerini sağlıyor.

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