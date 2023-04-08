Depremde yıkılan bina için belediye görevlilerinin de hapsi istendi

- İzmir depreminde 30 kişinin hayatını kaybettiği Emrah Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 2 belediye görevlisi hakkında, "projedeki kusurlara rağmen onay vermiş olmaları sebebiyle ölüm olayında sorumlu oldukları" suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve olaya ilişkin ana davanın görüldüğü 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Dokuz Eylül Üniversitesi ile İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan bilirkişi heyetinin raporuna yer verildi.

Emrah Apartmanı'nın projelendirmedeki eksiklikler, malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları ile yapım denetimindeki yetersizlik nedeniyle yıkıldığı görüşüne yer verilen bilirkişi raporunda, binanın statik, deprem yükü, etriye ve yer değiştirme hesaplarının ilgili yönetmelik hükümlerine uygun yapılmadığı, statik proje müellifi ile statik betonarme projesine onay verenlerin sorumlu olduğu ifade edildi.

Soruşturmalar neticesinde Emrah Apartmanı'na ilişkin yapı ruhsatının düzenlendiği tarihte Bornova Belediyesinde görevli İmar İşleri Müdürü M.A.U. ile betonarme tetkik masasında görevli İnşaat Mühendisi Ş.S.H'nin sorumlulukları bulunduğu görüşüne iddianamede yer verildi.

Sanıklardan M.A.U'nun, iddianamedeki savunmasında, yapı kullanma izni verilmesi aşamasında yapının tümünün tamamlanmış, sıva, badana ve boya işlemleri bitmiş olduğundan tespit yapmanın mümkün olmadığını öne sürdüğü belirtildi.

Ş.S.H'nin ise "Olay tarihinde önüne gelen projeyi 1975 yılında yürürlükte bulunan deprem yönetmeliği mevzuatına göre ve o tarihteki teknik şartlara ve imkanlara göre incelediğini, projeyi bu şekilde onayladığını, projenin uygulama aşamasında kullanılan malzemeleri denetleme ve inceleme imkanının bulunmadığını" savunduğu aktarıldı.

Mahkemenin iddianameyi değerlendirme sürecinde, yeniden istediği bilirkişi raporunda da "Ruhsat eki betonarme hesaplarda yönetmeliğe uygun olmayan hususlar bulunmakla, meydana gelen depremin büyüklüğü de dikkate alındığında yıkımın imalat ve denetim hatasından meydana geldiği tespit edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların, "projedeki kusurlara rağmen onay vermiş olması sebebiyle ölüm olayında sorumlu olduklarını" ve "üzerlerine atılı suçlardan haklarında kamu davası açmaya yeterli şüpheye ulaşıldığını" belirterek bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Sanıkların dosyası, yıkıma ilişkin fenni mesul T.A. ve müteahhit H.U'nun yargılandığı ana dava ile birleştirildi. Sanıklar 4 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak.

- Olay

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Emrah Apartmanı'nda 30 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı. 3 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açılmıştı. Bir sanık yargılama sırasında vefat etmişti.

Kamu görevlileri hakkındaki dosya ise 4483 sayılı kanun kapsamında gereğinin takdiri için Memur Suçları Soruşturma Bürosuna gönderilmişti.