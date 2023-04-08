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Oğlunun ölüm haberini kaldıramayan anne kalbine yenik düştü

KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen depremlerin ardından enkaz altında kalıp yanarak hayatını kaybeden 65 yaşındaki Ömer Lütfi Güldoğan'ın cenazesinin 2 gün önce kimsesizler mezarlığında olduğu belirlendi. Oğlunun ölüm haberini kaldıramayan anne de aynı gün kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Nisan 2023 12:15, Son Güncelleme : 08 Nisan 2023 12:17
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Oğlunun ölüm haberini kaldıramayan anne kalbine yenik düştü

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerin ardından binlerce bina yıkıma uğrarken, 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Kahramanmaraş'ta emekli serbest gazetecilik yapan ve Pazarcık merkezli ilk depremin ardından oturduğu Serap Apartmanının yıkılması sonrası enkaz altında kalan Ömer Lütfi Güldoğan'dan uzun bir süre haber alınamamıştı.

Yaklaşık 1 ay boyunca ailesi ve yakınları tarafından aranan ancak bir türlü bulunamayan Güldoğan'dan 2 gün önce acı haber geldi.

Güldoğan'ın enkaz altında kaldığı ve apartmanda çıkan yangında yanarak hayatını kaybettiği ve depremden 3 gün sonra çıkarılarak kimsesizler mezarlığına defnedildiği ortaya çıktı.

2 çocuk babası Güldoğan'ın ailesinden alınan DNA sonucunda 2 gün önce cenazeye ulaşıldı. Kimsesizler mezarlığından alınan cenaze Şeyh Adil Mezarlığına defnedildi.

Annesi acı haberi alına kalbine yenik düştü

Oğlunun deprem sonrasında üzücü şekilde hayatını kaybetmesi sonrasında acı haberi alan anne Nuriye Güldoğan' da aynı gün kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Deprem sonrası İstanbul'a göç eden anne Güldoğan'ın bir süredir hasta olduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi.

Depremde üzücü şekilde hayatını kaybeden serbest gazetecilik yapan Ömer Lütfi Gündoğan'ın yakın arkadaşı İlker Yiyen, "Ailesi uzun süredir kendisini aramak için büyük çabalar sarf etti. Sonradan oturduğu apartmandan 3 tane yanık ceset çıkartmışlar ve yanık cesetlerden alınan DNA testlerinden sonra cesedi teşhis ettiler. Aslında cesedinin kayıp değil, kimsesizler mezarlığına defnedildiğini anladılar. Daha sonra kimsesizler mezarlığından Şeyh Adil mezarlığına defnettiler" dedi.

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