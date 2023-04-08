Afyonkarahisar'da eşini kazara tüfekle öldüren kişi gözaltına alındı

Ş.Ö'nün 112'ye ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Evine giderek ruhsatsız av tüfeğini alan Ş.Ö. köpekleri korkutmak için doldur boşalt yaptığı sırada ateş alan silahtan çıkan saçmalar, kazara eşi U.Ö'nün (38) boynuna isabet etti.

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