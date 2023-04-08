Manisa'da ceza infaz kurumu midibüsünün tırla çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı
Manisa'nın Soma ilçesinde ceza infaz kurumuna ait midibüsün tırla çarpıştığı kazada 6'sı asker 9 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Nisan 2023 13:34, Son Güncelleme : 08 Nisan 2023 13:35
İzmir'den Eskişehir'e tutuklu ve hükümlüleri götüren 35 NLN 27 plakalı ceza infaz kurumu midibüsü, Turgutalp Mahallesi Savaştepe kavşağında Yalçın T'nin kullandığı 34 EUS 466 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan tır sürücüsü ile 6 asker ve 2 cezaevi personeli, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Ceza infaz kurumu aracındaki 6 tutuklu ve hükümlü ise tedbir amaçlı Soma Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.